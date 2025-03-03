Украинские военные на суджанском направлении в Курской области испытывают растущее чувство брошенности и хаос из-за непонимания целей удержания этих позиций и усиливающейся паники перед весенней распутицей, рассказали в российских силовых структурах.

Военнослужащие ВСУ в Курской области сталкиваются с нарастающим хаосом, сообщает ТАСС. В рядах противника на суджанском направлении наблюдаются панические настроения из-за отсутствия понимания целей удержания территории. Российские силовики отметили, что украинские бойцы ранее считали, что операция в Курской области завершится обменами, но теперь они ощущают себя брошенными без поддержки командования.

Кроме того, приближение весенней распутицы усугубляет ситуацию, вызывая дополнительную панику среди личного состава ВСУ. Это создает трудности в удержании позиций, в то время как российские войска продолжают наступление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после удара российской артиллерии в Курской области сдались десантники ВСУ, а украинские военнослужащие не смогли эвакуировать застрявшую в грязи под Суджей технику НАТО, в результате чего ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих.