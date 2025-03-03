Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о недостатке сил у ВСУ для проведения контрнаступления у Часова Яра, отметив, что враг старается удержать позиции, несмотря на успешное продвижение ВС России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины не располагают достаточными силами для контрнаступления у Часова Яра, передает ТАСС. В эфире «России-24» он подчеркнул, что, несмотря на это, нельзя проявлять беспечность. По словам Пушилина, противник осознает открывшийся оперативный простор после освобождения Часова Яра и пытается удержаться на позициях.

Пушилин отметил, что освобождение Часова Яра может иметь серьезные последствия для обороны противника, что делает попытки удержания позиций со стороны ВСУ особенно настойчивыми. По его мнению, это связано с возможностью разрушения оборонительных линий Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более десяти многоэтажек в Часовом Яре, сковав силы ВСУ в этом районе, а ранее сообщалось о создании живого щита из мирных жителей в городе.