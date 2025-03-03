Снег помог найти и уничтожить командный пункт ВСУ в Курской области

Освобождающие Курскую область бойцы РФ обрадовались запоздалому снегу - он помогает найти врагов.

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"Противник ушел в глухую оборону. Прячется, как только может, использует все места и уловки. Поэтому мы контролируем территорию в режиме 24/7", - рассказал RT командир артиллерии с позывным "Оптима".

Русские дроны работают в режиме "карусели", кружа над Черкасским Поречным в шести километрах от Суджи. Когда один беспилотник улетает на базу зарядить аккумуляторы, на его место встает другой.

Следы на свежевыпавшем снегу позволили нашим разведчикам найти украинские "норы". Если артиллеристы видят колею от машины, то не стреляют сразу, а ждут, пока автомобиль вернется к дому, из которого выехал. Так удается увеличить число уничтоженных захватчиков.

Порой ВСУ гибнут из-за собственной беспечности. Так пункт управления беспилотниками - так хорошо замаскированный, что наши "птицы" его не заметили, - был найден благодаря неприятельскому солдату, вышедшему на улицу, чтобы поставить коптер на стартовую позицию. Тут уж медлить не стали и разнесли пункт управления вместе со всем его содержимым.

А командный пункт ВСУ, спрятанный в другом частном доме, нашли по следам. И тоже разнесли.