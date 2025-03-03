Украинский фронт: Кир Стармер собой закроет небо незалежной

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о расширении ВС РФ зоны контроля на Великоновоселковском, Кураховском, Красноармейском направлениях. Пушилин добавил: после освобождения Новоандреевки у наших появляется возможность взятия под контроль трассы Красноармейск - Курахово.

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по военным в Киеве, а также в направлении комбината, производящего детали для дронов. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил: ВСУ окапываются у Кременной в ЛНР.

В Херсонской области дроноводы уничтожили наблюдательный пункт противника.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об освобождении 5 кв. км территории близ границы Запорожской области и ДНР. Рогов заявил и об ударе ВС РФ по расположению противника в Зеленом Гае.

Терминал связи «Starlink» уничтожен дроноводами в Харьковской области.

Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал кадры удара по военному полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области. Уничтожено около 150 боевиков и 30 иностранных инструкторов.

Курское направление. Уничтожено 240 боевиков. 6 сдались в плен. В Новеньком идут бои. «Ланцетом» уничтожена боевая бронированная машина в приграничном районе Курской области. «Рыбарь» сообщает: ВСУ пытаются не допустить продвижения наших в районах Казачьей Локни и Новенького, а также в Лебедевке. Минобороны опубликовало кадры уничтожения вражеской автомобильной техники и дронов в Курском приграничье. Росгвардейцами уничтожена гаубица.

За Малую Локню идут бои. «Военная хроника» пишет о боях близ Новой Сорочины и затруднении логистики и ротации противника в Малой Локне.

Суджанский район. Юрий Подоляка сообщает: наши прорывают украинскую оборону горлышка Суджанского выступа.

Сумская область. По информации канала «Два майора», ВС РФ противник выбит из н.п Журавка, расширяется зона контроля вдоль границы.

О ситуации на других направлениях

Запорожское направление. «Два майора» пишут о наступлении в направлении Щербаков и боях у Пятихаток. Военкор Котенок сообщает о продвижении в направлении Малых Щербаков. Южнее Малой Токмачки наши подорвали вражеский блиндаж. «Фронтовая птичка» опубликовала кадры уничтожения орудия с боекомплектом.

Волчанское направление. Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал кадры авиудара по снайперской позиции врага.

Покровское/Красноармейское направление. Враг безуспешно атакует в районе Котлино и Удачного. Сообщается о закреплении наших южнее Надеждинки. В районе Песчаного и Котлино идут бои.

Военкор Котенок сообщает о наступлении российской армии в районах Тарасовки, Елизаветовка-Малиновка, Березовка-Новая Полтавка. Контратаки ВСУ в районе Малиновка-Новая Полтавка и Тарасовка-Зеленое Поле. В Успеновке идут бои.

Северское направление. Идут бои в районе Верхнекаменского и Белогоровки.

Торецкое/Дзержинское направление. Юрий Подоляка сообщает: ВСУ не прекращают попытки зайти и закрепиться в городе. Наши контратакуют, идут бои.

Часов-Ярское направление. Бои идут в микрорайоне Западный, Денис Пушилин заявил: враг перебрасывает резервы к городу. ВС РФ наступают в направлении н.п. Ступочки.

Богатырское направление. За Константинополь, куда враг подтягивает резервы, идут бои. ВС РФ атакуют в районе Раздольного в направлении Богатыря и Отрадного. Идут бои в Разливе и за окраины н.п. Алексеевка.

Большеновоселковское направление. В районе Днепроэнергии идут бои. Российская армия продолжает наступление.

Успехи группировок российской армии

Бойцы «Днепра» уничтожили 115 боевиков, станцию РЭБ, склад боеприпасов.

Военнослужащими восточной группировки уничтожено 190 ВСУшников, 5 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии.

«Южане» уничтожили 320 украинских военнослужащих, 2 склада боеприпасов, 4 автомобиля.

Бойцами «Запада» уничтожено 240 боевиков, склад материальных средств, 6 автомобилей.

Ситуация на международной арене

Министр торговли США Говард Латник заявил: Украина не получит денег от Штатов, пока Владимир Зеленский не согласится на мир.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета письмо с призывами к переговорам с Россией.

Издание The Guardian сообщило о неготовности Украины прекратить огонь в обмен на потерю территорий.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о желании Штатов закончить все войны в то время, как Европа «требует продолжения банкета».

Питер Мандельсон, британский посол в Вашингтоне, сообщил: Украина должна перезагрузить отношения с Америкой и поддержать мирный план Дональда Трампа.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил: Украина может пойти на территориальные уступки в рамках мирных переговоров.

Также Уолтц сообщил: «Одна вещь является очевидной - мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о выделении Киеву более 2 млрд долларов на ракеты ПВО.