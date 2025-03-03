Марочко: ВСУ за неделю потеряли в ЛНР 4500 боевиков

Украинские войска за неделю боёв потеряли в ЛНР более 4,5 тыс. боевиков. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Андрей Марочко.

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По его данным, за неделю ВСУ потеряли более 4 510 украинских военных и наёмников.

Марочко: ВС России продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР

Также армия России уничтожила 14 вражеских танков, три пусковые установки ЗРК, 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 32 полевых склада с боеприпасами, более 300 боевых машин противника.

Ранее ВСУ за сутки потеряли свыше 240 военнослужащих на Курском направлении, ещё шестеро украинских солдат сдались в плен.