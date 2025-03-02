В Европе ждут вывода 20 тысяч американских солдат и опасаются, что это произойдет в рамках сделки России и США. В Брюсселе считают, что это ослабит ЕС, а уход НАТО из Восточной Европы станет «европейским кошмаром». Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Газета отмечает, что три европейских дипломата сообщили на условиях анонимности, что ожидают вывода около 20 тысяч американских солдат.

Представитель НАТО также заявил, что «не удивится», если американцы вернутся домой.

Washington Post пишет, что европейские лидеры хотят гарантировать, что если какое-то сокращение действительно произойдет, то оно «не будет результатом переговоров США с Кремлем».

«Стремление Трампа к сближению с Россией подпитывает европейский кошмар, когда Вашингтон принимает требования Москвы о том, чтобы НАТО отступила из Восточной Европы в рамках сделки», — отмечает американское издание.

Несмотря на заверения чиновников Трампа в том, что вывод войск не произойдет в ближайшее время, «головокружительное форматирование союзов» президентом, включая его недавнее столкновение с Зеленским, укрепила Брюссель в мысли о неопределенности будущего.

В Европе призвали создать армию

В этот критический момент давние партнеры США балансируют: пытаясь склонить Трампа на свою сторону, и одновременно готовясь к тому, что Вашингтон перестанет быть надежной защитой и даже может превратиться в антагониста ЕС.

Ранее в Кремле заявили, что фейки об «угрозе со стороны России» делаются в странах НАТО, чтобы объяснить европейским налогоплательщикам, почему снижается уровень жизни.