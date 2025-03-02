Армию Нидерландов предупредили о потенциальной опасности Starlink

Министерство обороны Нидерландов столкнулось с критикой за продолжение использования спутниковой сети связи Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска. Эксперты предупреждают, что такая зависимость от американской технологии может поставить Нидерланды в уязвимое положение. Об этом сообщает издание DutchNews.

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Представитель министерства обороны в интервью радио BNR заявил, что в настоящее время нет оснований отказываться от продуктов SpaceX, подчеркнув наличие альтернативных вариантов и отсутствие зависимости от единственного поставщика.

Однако, Патрик Болдер из Центра стратегических исследований в Гааге выразил обеспокоенность, отметив необходимость крайней осторожности при использовании Starlink. Эксперт также указал на участие Илона Маска в европейской политике как на потенциальный фактор риска.

Технический эксперт Берт Хьюберт поддержал мнение о необходимости снижения зависимости от американских технологий. Он заявил, что в идеале Нидерландам следует отказаться от использования американских платформ, подчеркнув опасность любой формы зависимости.

Опасения экспертов усиливаются на фоне сообщений о том, что США угрожали Украине отключением Starlink из-за разногласий по вопросам доступа к минеральным ресурсам. Этот прецедент демонстрирует потенциальную политическую уязвимость, связанную с зависимостью от Starlink.

Аналогичные опасения побудили канадскую провинцию Онтарио разорвать связи со Starlink после объявления Дональдом Трампом о введении новых импортных пошлин.