Минобороны показало кадры уничтожения Starlink в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения спутникового терминала связи Starlink подразделения ВСУ оператором боевого дрона группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области был обнаружен спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в лесистой местности. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием ВОГ уничтожил терминал связи боевиков ВСУ", - говорится в описании.
В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение спутниковый терминал связи Starlink противника.