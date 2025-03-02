Командование ВСУ приказало военным удерживать позиции без оружия

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, воевавшие в составе боевого расчёта гранатомёта Мк-19, получили от командования приказ держать оборону, даже когда остались безоружными.

Как сообщает ТАСС, об этом в ходе допроса рассказал пленный украинский военнослужащий. По словам мужчины, боевой расчёт гранатомёта занимал позицию в посёлке Двуречная Харьковской области.

«У нас был разбит Мк-19. На вопрос руководству, что делать, они сказали: занимать позиции, держать оборону», — рассказал военнопленный.

Ранее мобилизованные на Украине обвинили власти в присвоении средств для фронта, собранных жителями страны.