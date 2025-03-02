Бастрыкин назвал страны, поставляющие ВСУ наиболее смертоносное оружие

ВСУ получают наиболее смертоносное оружие из Великобритании, ФРГ, Канады, Италии, Румынии и ряда других стран, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет ТАСС.

Глава ведомства заметил, что СК вместе с Минобороны РФ документирует факты поставок иностранного оружия и иной техники.

«Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран», — уточнил Бастрыкин.

Европа поставляет крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны, беспилотники различных типов, разъяснил председатель СК.

По его словам, в Курской области военнослужащие ВСУ используют различные модификации дронов, артиллерию калибра 155 мм производства стран НАТО, мины и кассетные боеприпасы, РСЗО ATACMS и HIMARS.

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — подчеркнул Бастрыкин.

Глава ведомства уточнил, что в результате действий украинской стороны в 2022-2025 годах в 34 регионах РФ погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей.