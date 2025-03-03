Британская армия станет приоритетной целью для уничтожения и будет разгромлена, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит ввести войска на территорию Украины. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

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По его словам, ввод войск на Украину обернется катастрофой для Британии — многие солдаты никогда не вернутся, поскольку у них не будет «защиты со стороны НАТО». Для Вооруженных сил РФ британские войска станут приоритетной целью, отметил Боуз.

Британцы определились с отправкой войск на Украину

«Это не Ирак или Афганистан. Это будет в 1000 раз жестче», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что ликвидация британских солдат в случае их отправки на Украину лишь поспособствует дальнейшему обогащению президента Владимира Зеленского.

2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

17 февраля Стармер заявил о готовности разместить британские войска на Украине, подчеркнув, что этот шаг является частью усилий по обеспечению безопасности страны.

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.