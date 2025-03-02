Сальдо заявил о благоприятной обстановке для освобождения от ВСУ Херсона

Благоприятная военно-политическая обстановка позволяет освободить от Вооружённых сил Украины город Херсон, а также правобережье Херсонской области.

Такое мнение высказал в личном Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он назвал освобождение Херсона и всего правобережья Херсонской области самой важной задачей.

«Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что всё у нас получится», — отметил он.

Ранее Сальдо заявил о напряжённой обстановке на линии фронта в Херсонской области. Он отмечал, что противник постоянно обстреливает мирные населённые пункты.