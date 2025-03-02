Бастрыкин назвал страны, поставляющие ВСУ наиболее смертоносное оружие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают наиболее смертоносное оружие от Великобритании, Канады, Германии и Италии. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин сообщил, что ВСУ из Европы поступают крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы и патроны. Он также отметил, что украинцы получают беспилотники, которые активно используются не только в боевых действиях, но и при атаках на гражданские объекты.

— Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран, — заявил глава СК РФ в интервью ТАСС.

Ранее Бастрыкин рассказал, сколько мирных граждан погибло в результате атак украинской армии. По его информации, с начала военной операции на Украине в результате обстрелов ВСУ в российских регионах скончались более 650 человек, включая 23 ребенка, и около 3000 получили ранения.