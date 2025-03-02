В СК РФ назвали число атакованных ВСУ российских регионов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС, что с февраля 2022 года атакам со стороны Украины подверглись более 30 регионов РФ.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — сказал Бастрыкин.

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В ночь на 2 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловском районе региона в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадал мужчина.