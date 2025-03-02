В СК РФ назвали число атакованных ВСУ российских регионов

Глава СК Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 российских региона

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью ТАСС, что с февраля 2022 года атакам со стороны Украины подверглись более 30 регионов РФ.

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«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — сказал Бастрыкин.

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В ночь на 2 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловском районе региона в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадал мужчина.

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