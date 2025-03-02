Бастрыкин раскрыл число жертв атак ВСУ в регионах России

В результате атак со стороны украинских войск в тыловых регионах России погибли 652 человека. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Отмечается, что 23 из 652 погибших — это дети.

«Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей», — добавил председатель СК.

Глава СК Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 российских региона

Ранее Бастрыкин сообщил, что с февраля 2022 года украинские войска атаковали 34 региона России, расположенные за пределами зоны проведения спецоперации.