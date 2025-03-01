В Одессе поразили судно с катерами и британскими наемниками ВСУ

В Одессе поражено судно с военным грузом для ВСУ и британскими наемниками. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в результате удара ликвидировано как минимум 13 военных, поиски продолжаются.

Он предположил, что до госпиталя доедут "не все".

Позднее Лебедев уточнил, что судно перевозило безэкипажные катера (БЭК), предположительно, как раз из Великобритании.

Подпольщик отметил, что их должны были разместить в Одессе и Очакове для последующих атак на Крым.

Сегодня вечером украинские СМИ сообщили, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер заявил, что повреждение получила припортовая инфраструктура города.