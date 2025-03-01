Пентагон направит на границу с Мексикой бригады Stryker

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на границу с Мексикой от 2,5 до 3 тыс. военнослужащих, в том числе из подразделений, оснащенных бронетранспортерами Stryker. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Пентагоне.

По ее данным, соответствующие приказы глава Пентагона издал в пятницу.

Как сообщили источники издания, речь идет о военнослужащих 2-й бригады Stryker 4-й пехотной дивизии, базирующейся на военной базе Форт-Карсон в штате Колорадо. Также на южную границу США будут направлены военнослужащие, специализирующиеся на проведении инженерных работ, разведке, связях с общественностью.

Ранее Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы, включая дополнительные войска, для ужесточения контроля над границей США с Мексикой. Администрация США информировала, что к западной части границы с Мексикой будут переброшены 1,5 тыс. военнослужащих, вертолеты и подразделения военной разведки.

Американский президент Дональд Трамп 20 января подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных мигрантов в страну. Ранее глава Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.