ВС США заявили об уничтожении связанного с «Аль-Каидой» высокопоставленного военного

Вооруженные силы США заявили об уничтожении высокопоставленного офицера исламистской группировки «Хуррас ад-Дин», связанной с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация). Ролик поражения цели опубликован пресс-службой ведомства в социальной сети X.

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«23 февраля силы Центрального командования США нанесли точечный авиаудар по северо-западу Сирии, уничтожив Мухаммеда Юсуфа Зию Талая», — говорится в публикации.

На снятых, предположительно, с беспилотника кадрах видно, как движущийся по дорожному полотну автомобиль поражают ударом, после чего в салоне машины начинается пожар.

Ранее президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос. Таким образом американский лидер расширил круг потенциальных целей, которые могут атаковать военные.