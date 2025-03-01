Минобороны: ВСУ потеряли в феврале почти 39 тысяч военных

Украинские войска в феврале потеряли почти 39 тысяч солдат. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, в феврале украинские военкомы мобилизовали менее 28 тысяч украинцев, при этом общие потери ВСУ за месяц составили 38 920 военных.

В Минобороны подчеркнули, что данные за февраль подтверждают тенденцию о стабильном превышении числа раненых и убитых над числом мобилизованных в ВСУ.

Кроме того, Киеву не удается достичь целевого показателя в четыре тысячи добровольцев в месяц даже с учетом введения контракта для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

На Украине введен режим военного положения, проходит всеобщая мобилизация. Границы страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет закрыты.