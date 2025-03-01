Хегсет подтвердил увольнение из армии всех трансгендеров

Трансгендеры (ЛГБТ - международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России) подлежат увольнению с действительной службы. Все без исключения, невзирая на звания, регалии и заслуги, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Согласно служебной записке Пентагона, к 26 марта должна быть разработана процедура выявления военнослужащих-трансгендеров. Отделение лиц с диагнозом гендерная дисфория предстоит завершить к 25 июня. К числу тех, кто будет уволен из армии, будут относиться военнослужащие, получающие какое-либо лечение или гормональные препараты в связи с диагнозом "гендерная дисфория" или перенесшие операцию по коррекции пола.

В документе отмечается, что служба этих лиц не отвечает наилучшим интересам вооруженных сил и не соответствует интересам национальной безопасности, сообщает телеканал ABC News.