На Покровском направлении Вооруженные силы Украины концентрируют силы для проведения контрнаступления. В этом районе сосредоточено до 8000 украинских военнослужащих. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«... Всушники планируют ударить по нашим в районе Успеновки и Удачного. По оценкам, враг собирается прислать туда около восьми бригад: замечены дроноводы из „Птах Мадяра“, „Хищники“, „Гостри Картузы“ и „Черепа“», — передает telegram-канал со ссылкой на слова бойцов ВС РФ.

Там уточнили, что на Псковском направлении размещены около 8000 украинских военных из элитных подразделений.

В настоящее время российские войска усиливают свои позиции на Псковском направлении в ожидании действий ВСУ. По данным Mash, в этом районе сконцентрировано порядка 55 батальонов ВСУ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать распространившуюся информацию о контрударе ВСУ. Ответ ожидается.