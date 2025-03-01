В Британии заявили о планах Израиля сохранить российские военные базы в Сирии

Правительство Израиля лоббирует в США сохранение российских военных баз в Сирии, чтобы оставить страну ослабленной и децентрализованной. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным авторов, Израиль представил свои интересы США в феврале в ходе встреч с представителями американской администрации и конгресса. Журналисты пишут, что ослабленная и децентрализованная Сирия позволит израильской стороне противостоять влиянию Турции, так как усиление Анкары представляет угрозу еврейскому государству.

Позиция Вашингтона по данному вопросу остается неясной. Источники агентства отметили, что некоторые американские чиновники заявляли, что Турция может стать гарантом безопасности для Израиля как член НАТО. Однако представители еврейского государства не согласились с подобным утверждением.

В январе газета The Jerusalem Post сообщала, что израильская сторона должна быть готова к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее желания восстановить Османскую империю. Согласно последнему докладу комитета по оборонному бюджету и стратегии безопасности, власти Израиля должны быть готовы к конфликту.