Украина предложила Франции создавать оружие за деньги России

Министерство обороны Украины предложило Франции создавать предприятия по производству оружия на деньги от доходов замороженных в Европе активов России. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев (...) предложил несколько проектов, которые можно финансировать за счет процентов от замороженных активов России», — говорится в публикации.

Кроме того, Минобороны Украины проинформировало Париж об острой нехватке систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасов и бронетехники.

Ранее премьер-министра Польши Дональд Туск заявил, что Европе пора «перестать болтать» и начать действовать в конфликте на Украине. Он призвал профинансировать помощь Киеву за счет замороженных российских активов.