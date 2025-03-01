Украина ночью пыталась атаковать станцию «Турецкого потока»

ВСУ в ночь на 28 февраля предприняли очередную попытку атаки с применением трёх БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край). Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции, уточнили в пресс-службе.

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Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.

В Минобороны напомнили, что Киев 11 января уже предпринимал атаку на станцию «Русская», в ней участвовали 9 беспилотников.

Кроме того, ранее подвергся атаке украинских БПЛА объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская») .