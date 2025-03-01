Колонна бронетехники НАТО не смогла эвакуироваться под Суджей

Попытка ВСУ эвакуировать бронетехнику из замыкающегося Суджанского котла оказалась неудачной — БТР завязли в грязи, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, большинство застрявших машин были поставлены Киеву западными партнерами. В частности, в ловушку попали БТР M113, два MRAP.

Журналисты уточнили, что путь Юнаковка — Суджа находится под полным огневым контролем российских военных, ВСУ пытаются вытащить технику через населённый пункт Олешня.

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Вместе с тем, на этом направлении противник столкнулся с двумя проблемами: отсутствием переправ и вспаханным военной техникой чернозёмом.

В настоящее время российские военные активно работают по бронетехнике FPV-дронами.