Российские подразделения группировки войск «Север» во время штурма Старой Сорочины в Курской области уничтожили отряд десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости сообщил офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» с позывным «Витязь».

«Российские штурмовки, координируя свои действия с помощью БПЛА, с трех сторон окружили солдат ВСУ в лесопосадке», — заявил он.

По словам военного, с помощью огня из стрелкового оружия они «прижали» противника к земле и закидали места дислокации гранатами. В ходе боевого соприкосновения было уничтожено пять солдат ВСУ, двое были захвачены в плен.

Боец подчеркнул, что самоотверженность и высокая боевая подготовка российских военнослужащих привели к тому, что штурмовики не понесли потерь.

До этого сообщалось, что взятый в плен офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области. По словам военнослужащего с позывным «Сокол», группа российских военнослужащих попала в окружение после боя в Новоивановке. Несколько дней бойцы выходили через поля.