В Европе предлагают продлить конфликт на Украине еще на год с целью ослабить Россию. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Один из иностранных министров сообщил мне — конфликт продолжится еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя ослабленной», — передает слова Рубио телеканал CNN.

Он добавил, что США считают этот план нереалистичным. Госсекретарь подчеркнул, что такой подход принес только дополнительные разрушения и человеческие жертвы.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что большинство стран Евросоюза нацелены на продолжение конфликта на Украине. Он отметил, что Словакия не будет участвовать в помощи Киеву и выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. Он также указал на необходимость поддержки президента США Дональда Трампа в стремлении к окончанию конфликта, хотя сомневается в его намерениях, передает Pravda.Ru.