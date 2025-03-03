Средства ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Средства и силы ПВО прошедшей ночью отразили атаку беспилотников на территорию Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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Вражеские БПЛА были уничтожены в Красносулинском районе. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Около Дагестана заметили беспилотники и объявили режим опасности

Ранее в Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света из-за атак ВСУ. Кроме того, противник сбросил с дрона взрывное устройство в селе Муром, что привело к повреждению частного дома и постройки.

Украинские войска атаковали 34 российских региона, которе находятся вне зоны СВО, с февраля 2022 года, сообщал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он указал, что для этого ВСУ применяют в том числе западное оружие.