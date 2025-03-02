В ДНР сообщили о переброске резервов ВСУ под Часов Яр

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы к Часову Яру в Донецкой Народной Республике, однако это не останавливает продвижение российских бойцов на данном участке фронта. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы. Есть еще пока такие возможности у противника, но здесь планомерное, выверенное продвижение вперед", - сказал Пушилин на видео, размещенном в Telegram-канале.

Часов Яр - важный для ВСУ пункт, в котором с 2017 года развивалась многоступенчатая система укреплений в качестве штаба так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе.