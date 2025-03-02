Пушилин: Киев перебрасывает резервы под Часов Яр

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы к Часову Яру в Донецкой Народной Республике, однако это не останавливает продвижение российских бойцов на данном участке фронта. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В ДНР сообщили о переброске резервов ВСУ под Часов Яр
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"Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы. Есть еще пока такие возможности у противника, но здесь планомерное, выверенное продвижение вперед", - сказал Пушилин на видео, размещенном в Telegram-канале.

Часов Яр - важный для ВСУ пункт, в котором с 2017 года развивалась многоступенчатая система укреплений в качестве штаба так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе.

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