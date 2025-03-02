Марочко: Киев направил подкрепление под Купянск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило подкрепление под Купянск Харьковской области для замедления наступления российской армии на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Командование ВСУ направило подкрепление под Купянск
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«Касаемо Кондрашовки и Радьковки. Здесь украинское командование прислало дополнительные силы и средства для удержания и стабилизации фронта», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что в настоящее время военнослужащие Вооруженных сил России «заняты перемалыванием сил и средств противника», ослаблением его позиций, а также ведением регулярного артиллерийского огня.

Марочко уточнил, что российские военнослужащие ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения и взятия упомянутых населенных пунктов.

Военный эксперт также рассказал, что ВСУ потеряли технику и до 50 бойцов после ударов ВС РФ по трем населенным пунктам на Купянском направлении.

До этого Марочко сообщал, что украинская армия снизила активность и прекратила попытки контратак в Харьковской области. По его словам, на линии боевого соприкосновения ведутся позиционные бои с минимальным использованием беспилотников и артиллерии.

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