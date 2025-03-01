В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

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Информация о взрывах была опубликована в 2:03 по московскому времени. Где именно они произошли, не уточняется. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, в городе объявлена воздушная тревога.

В Киеве раздались взрывы

В ночь на субботу, 1 марта, взрывы также были слышны в Харькове.

До этого они прогремели в районе города Белгород-Днестровский в Одесской области. Перед этим глава одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей города пройти в укрытия.