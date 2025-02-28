В США назвали Су-35 преимуществом России

Российский истребитель Су-35С, оснащенный современным оборудованием и мощными двигателями, способен изменить баланс сил в воздушном бою. Преимущества самолета назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

Отмечается, что Су-35С (по кодификации НАТО — Flanker-E/M) получил двигатели АЛ-41Ф-1С, которые обеспечивают крейсерский полет на сверхзвуковой скорости. Также истребитель оснащен современной авионикой и комплексом радиоэлектронной борьбы.

По словам автора, Flanker — это отличный истребитель, который является преимуществом для России. «Он обладает широкими возможностями для достижения превосходства в воздухе и может изменить баланс сил в бою. Со временем он будет еще более модернизирован благодаря усовершенствованным радиолокационным системам и авионике», — говорится в материале.

Ранее в феврале журнал The National Interest писал, что Су-35 поколения 4++ превосходит американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в плане максимальной скорости. Российский самолет развивает скорость до 2500 километров в час.