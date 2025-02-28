Латвия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) 28 автомобилей для обороны. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Передача авто состоялась в рамках ее встречи с мэром латвийского города Огре Эглисом Хелманисом.

«Так мы защищаем Латвию», — приводит Кондратюк слова чиновника из Прибалтики.

Кондратюк также заявила, что «помощь Украине объединяет латвийское общество».

В сентябре на Украине задержали военкома, который продавал автомобили от благотворительных фондов для ВСУ. Их должны были передать на безвозмездной основе.