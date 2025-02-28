Минобороны показало кадры термобарического удара по ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли удар "Солнцепеком" по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Видео опубликовало Минобороны РФ.

Скопления живой силы ВСУ в укрытиях были выявлены разведчиками группировки войск "Север".

Удар по укрытиям нанес расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

На кадрах, распространенных Минобороны РФ, видно, как несколько термобарических снарядов один за другим попадают в цель. Позиции ВСУ были сожжены.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

Стрельба ведется двумя типами неуправляемых реактивных снарядов калибра 220 мм. Один полный залп "Солнцепека" накрывает газовым облаком 40 000 квадратных метров.

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