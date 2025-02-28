Офицер ВС РФ трижды вызывал огонь на себя, будучи в окружении ВСУ

Гвардии майор Михаил Попов и его подчиненные в течение недели отбивали атаки украинских военных, находясь в окружении. О подвиге Попова рассказали в Минобороны РФ.

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Попов является командиром мотострелкового батальона. Позывной "Шарок" ему достался от человека, на место которого он пришел в подразделение. Он признается, что до сих пор не знает, что он означает.

"Он просто мне по наследству перешел, и я с этим позывным прошел все СВО", - сказал офицер.

Михаил Попов участвовал в боях в Угледаре, Адвеевке, Артемовске, Лисичанске и Соледаре.

Свой подвиг он совершил в самом начале спецоперации. На харьковском направлении Попов и его подчиненные попали в окружение.

"Мы удерживали участок - перекресток дорог, чтобы не допустить прорыва противника в направлении основных сил батальона и дать возможность им окопаться", - рассказал Попов.

Российских бойцов было всего 16, а противников - гораздо больше.

"Боролись с превосходящими силами противника и три раза вызвали огонь на себя. Противник давил нас массой", - сообщил командир.

Но российские мотострелки не пропустили ВСУ и вышли, не допустив потерь. За это Михаил Попов был удостоен звания Героя России.