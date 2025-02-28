Минобороны России сообщает об уничтожении боевиков на территории Харьковской области. Они заняли укратия, но противника все равно сжег расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из состава группировки войск «Север».

Противника, засевшего в укреплениях, обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. Для огневого воздействия по скоплениям боевиков привлекли тяжелую огнеметную систему.

Ликвидация врага при помощи термобарических боеприпасов фиксировалась в режиме реального времени средствами объективного контроля, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ночной залп «Солнцепека» испепелил пехоту ВСУ в Курской области. Тяжелая огнеметная система не оставила противнику ни одного шанса.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.