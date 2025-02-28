Норвежский производитель ракет NASAMS откроет компанию на Украине

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует открыть на Украине завод по производству ракет для зениток NASAMS, которые используются ВСУ. Об этом заявил глава компании Эйрик Ли.

Норвежский производитель ракет NASAMS откроет компанию на Украине
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«Сейчас мы создаем компанию на Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия <...> Речь идет о серийном производстве ракет, то есть о сотнях [ракет]», — передает слова Эйрика Ли украинский онлай-журнал «Корреспондент».

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По его данным, производство планируется открыть в течение нескольких месяцев. Целью компании является увеличение производства ракет для норвежской системы ПВО на основе украинских технологий.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявляла о том, что в ВСУ прослеживается критическая нехватка средств ПВО, а командование лжет об их эффективности. Слова депутата передает RT.

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