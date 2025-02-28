Норвежский производитель ракет NASAMS откроет компанию на Украине

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует открыть на Украине завод по производству ракет для зениток NASAMS, которые используются ВСУ. Об этом заявил глава компании Эйрик Ли.

«Сейчас мы создаем компанию на Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия <...> Речь идет о серийном производстве ракет, то есть о сотнях [ракет]», — передает слова Эйрика Ли украинский онлай-журнал «Корреспондент».

Трамп поставил точку в вопросе членства Украины в НАТО

По его данным, производство планируется открыть в течение нескольких месяцев. Целью компании является увеличение производства ракет для норвежской системы ПВО на основе украинских технологий.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявляла о том, что в ВСУ прослеживается критическая нехватка средств ПВО, а командование лжет об их эффективности. Слова депутата передает RT.