Вооруженные силы России за неделю освободили четыре населенных пункта в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило сегодня Минобороны РФ.

Ранее российские военные заявили, что ВС РФ вытеснили солдат элитных десантных подразделений Вооруженных сил Украины при освобождении населенных пунктов Погребки и Орловка в Курской области.

Сегодня российское военное ведомство уточнило, что в ходе наступательных действий в Курской области с 22 по 28 февраля были освобождены Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина.

«Нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны», - пояснили в Минобороны России.

17 февраля стало известно, что подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступления было освобождено село Свердликово в Курской области. В результате чего Вооруженные силы России взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск.