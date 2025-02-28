С-350 «Витязь» и «Панцирь-С1» прикрыли войска от ударов HIMARS

Современные системы ПВО С-350 «Витязь» и ЗРПК «Панцирь-С1» круглосуточно прикрывают российские войска, создавая защитный купол. Эти комплексы работают на самых сложных участках, где необходимо отражать массированные атаки дронов и натовских ракет. С зенитчиками пообщался наш корреспондент Валентин Матвиенко.

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«Уничтожаем все типы воздушных целей, применяемых противником: РСЗО HIMARS, оперативно-тактические ракеты ATACMS. Техника надежная, неприхотливая, позволяет выполнять все поставленные задачи», - рассказал командир батареи ЗРК С-350 с позывным Инал.

С-350 «Витязь» защищает от ракет и авиации. Может одновременно обстреливать 24 цели. Использует управляемые ракеты с активными головками самонаведения. Режим сверхманевренности такого боеприпаса позволяет уничтожать даже сложные воздушные цели.

«Панцирь-С1» эффективен против дронов и ракет. На боевом дежурстве расчеты не отрывают глаз от мониторов и неба - атака может произойти в любую секунду.

«Был налет беспилотников, отработали весь боекомплект - 12 ракет, из них 11 точных попаданий. Три дня назад уничтожили еще две цели», - поделился механик-водитель ЗРПК «Панцирь-С1» Илья.

«Панцирь» работает не только по дронам - он также сбивает вертолеты, крылатые и баллистические ракеты. Основные цели обнаруживаются командным пунктом, но расчет может работать и автономно. Если цель зафиксирована, бойцы немедленно докладывают параметры и ждут приказа на уничтожение.

Работу расчетов контролирует командир дивизиона Анатолий Шабаев - кавалер ордена Мужества, один из первых, кто отражал атаки украинских «Байрактаров» и «Точек-У» на Мелитополь, а также обеспечивал безопасность миссии МАГАТЭ в Энергодаре. Сейчас воспитывает новое поколение зенитчиков.

«Они знают, что я всегда их предупрежу, никогда их не брошу, всегда буду рядом с ними», - признался Шабаев.

Благодаря С-350 «Витязь» и «Панцирю-С1» российские войска надежно защищены от атак с воздуха. Зенитчики ежедневно перехватывают десятки целей, не позволяя врагу прорвать систему ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.