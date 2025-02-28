Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в течение недели нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.