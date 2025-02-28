МО России назвало количество освобожденных населенных пунктов в Курской области за неделю

Российские военнослужащие за неделю освободили восемь населенных пунктов, среди них четыре — в Курской области, два — в Донецкой народной республике, по одному — в Луганской народной республике и Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны.

МО России назвало количество освобожденных населенных пунктов в Курской области за неделю
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«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина. Освобождены населенные пункты Новолюбовка в ЛНР и Тополи в Харьковской области», — проинформировало российское военное ведомство.

Кроме того, подразделения Южной и Центральной группировки войск взяли под контроль населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР.

27 февраля Вооруженные силы Российской Федерации освободили хутор Никольский в Курской области.

До этого ВС РФ взяли под огневой контроль трассу СуджаКоренево, по которой велось снабжение Суджанского котла. Отмечается, что до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км. Наступление на этом направлении ведут десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

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