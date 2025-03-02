В Британии подняли вопрос об отправке миротворцев ЕС на Украину

Член Палаты общин парламента Великобритании Мартин Ригли поднял вопрос о возможности отправки европейских миротворцев на Украину в случае прекращения огня в регионе. Об этом говорится в его обращении к британскому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

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«Спросить государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и международного развития, обсуждал ли он с коллегами по кабинету министров возможность развертывания европейских миротворческих сил на Украине в случае прекращения огня», — говорилось в тексте парламентского запроса Ригли.

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Ответ на его вопрос предоставил государственный министр страны по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

«Министр иностранных дел находится в тесном контакте со своими коллегами по кабинету. Как сказал премьер-министр, Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины, включая готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив наши собственные войска на местах в будущем, если это необходимо. До тех пор мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию», — ответил Даути.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости миротворческих сил на Украине, добавив, что их нужно отправить «в приемлемой для всех форме».

До этого стало известно, что Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев на Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.