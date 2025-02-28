Военкоры заявили о контратаке ВСУ в районе Свердликово в Курской области

Украинские войска бросили бронетехнику в контратаку в районе Свердликово в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Враг бросил бронетехнику в контратаку у Свердликово на Курском фронте: колонну встретил наш десант», — говорится в сообщении.

Украинскую технику встретили военнослужащие 137-го полка ВДВ, отметил «РВ».

По данным канала, бронемашины украинской армии были уничтожены, в том числе точными ударами дронов.

28 февраля РИА Новости со ссылкой на украинского военного сообщало, что в Курской области в окрестностях села Погребки военнослужащие украинской армии вырыли норы, практически недоступные для дронов.

26 февраля Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Орловка и Погребки.