Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в контратаку на бронетехнике в районе Свердликово в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Бойцы рязанского 137-го полка ВДВ встретили атакующую бронетехнику оккупантов и разгромили ее», — говорится в сообщении канала.

По его информации, российские военные уничтожили бронемашины противника точными ударами беспилотников. На опубликованных кадрах видна колонна из двух бронемашин ВСУ, по одной из которых наносится удар.

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Армия России взяла под контроль Свердликово в Курской области 17 февраля. Впоследствии Минобороны сообщало о контроле над Погребками и Орловкой, также официально подтверждено освобождение Никольского, который находится под городом спутником Курской АЭС Курчатовым. Неофициально сообщается о контроле России над Марьевкой, Лебедевкой и Куриловкой в Курской области.