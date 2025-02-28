В России рассказали об исчерпанном потенциале Abrams

Фронтовые модификации переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams указывают на исчерпанный потенциал американской машины. Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил ТАСС.

В России рассказали об исчерпанном потенциале Abrams
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По его словам, танк отличается недостаточной защитой от кумулятивных средств поражения — противотанковых ракет и дронов-камикадзе. Эксперт отметил, что для современного боя Abrams не походит.

«Это видно даже по тому, как его точно так же по-народному "колхозят" — приделывают "мангалы", стараются максимально защитить. То есть танк на данный момент практически исчерпал свои возможности — по крайней мере, в том виде, в котором он есть», — сказал он.

В октябре 2024 года издание Military Watch Magazine писало, что ВСУ потеряли две трети переданных Киеву танков M1A1 SA Abrams. В публикации подчеркнули, что чаще всего машины поражали дронами-камикадзе и управляемыми артиллерийскими боеприпасами.

В том же месяце в сети появились фотографии танков Abrams ВСУ, которые оснастили дополнительной защитой. Танки получили штатный комплект динамической защиты ARAT и блоки советского «Контакта».

Военные новости
Владислав Шурыгин
Киев
Украина