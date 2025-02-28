ЦТАК: Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие для обороны
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет призвал совершенствовать боеготовность стратегических сил. По его словам, данные меры являются ответственной миссией и обязанностью ядерных вооружённых сил КНДР.
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой», — передаёт ЦТАК.
Северная Корея сообщила о пуске стратегической крылатой ракеты
В «Рёнхап» ранее сообщили, что КНДР запустила стратегическую крылатую ракету.
В конце января КНДР испытала стратегическую крылатую ракету, запускаемую из-под воды.