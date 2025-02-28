На Украине стали заключать под стражу боевых генералов ВСУ. Об этом сообщил бывший советник экс-главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного Виктор Назаров в беседе с изданием «Телеграф».

«Не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении <…> Это ошибка, которую нельзя было допускать», — отметил он и подчеркнул, что власти нарушили правовую норму боевого иммунитета.

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По словам Назарова, эту «ошибку» нужно исправить, чтобы «вернуть доверие военных». Пока ведутся боевые действия, никто не должен привлекаться к уголовной ответственности, добавил он.

В конце января бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует превратить военнослужащих и генералов в «козлов отпущения» за происходящее на фронте. Эта стратегия, по словам Килинкарова, уже привела к увольнению высших командиров, среди которых и экс-главком ВСУ Залужный, который был переведен на другую должность после публичного признания тупика в ходе военных действий.

Ранее в России заявили об агонии ВСУ и Зеленского перед окончанием СВО.