Названо обязательное условие для размещения на Украине миротворцев из Европы

Ни Великобритания, ни страны Европейского союза (ЕС) не смогут отправить на Украину своих миротворцев без поддержки со стороны США. Такое обязательное условие размещения миротворцев «Ленте.ру» назвал российский военный аналитик Евгений Норин.

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По его словам, европейские страны попросту не смогут собрать и финансировать достаточную по размеру группировку, чтобы удовлетворить требования Украины на этот счет.

Вашингтон исключил отправку американских военных на Украину

Аналитик полагает, что если они решатся послать свои войска в охваченный конфликтом регион, то подвергнут угрозе уже свою безопасность, но при этом резко увеличат военные расходы.

Протяженность фронта составляет около 2 тысяч километров. Украина, конечно, хочет пригласить 100-тысячную группировку, но кто ее будет там содержать? Это расходы, исчисляемые сотнями миллионов долларов. У кого вообще есть достаточно боеспособных контингентов? Кроме американцев — ни у кого Евгений Норин военный аналитик

Кроме того, аналитик напомнил о категорическом несогласии России на проведение такой миссии. Он пояснил, что это касается, как непосредственного размещения контингента из стран НАТО в зоне боевых действий, так и появления там западных «мониторинговых миссий».

«Не очень понятно, чем эта миссия будет отличаться от разведывательной? Ведь именно этим, например, занимались сотрудники ОБСЕ в Донбассе с 2014 года под прикрытием соответствующего мандата», — заключил Норин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что появление военного контингента стран НАТО на территории Украины «неприемлемо для России» ни в какой форме. По его словам, в этом вопросе «не имеет значения, находятся эти вооруженные силы под чужим флагом, под флагом Европейского союза или под национальными флагами».