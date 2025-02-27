МО РФ: статус ветеранов распространят на отражающих вторжение в Курскую область

Специалисты Минобороны РФ разработали законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах». Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Согласно поправкам, статус ветерана и инвалида боевых действий будет предоставляться военнослужащим, участвующим в отражении вторжения в Курскую область, пресечении вооруженной провокации на государственной границе и в субъектах РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Эта мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров.

В ведомстве подчеркнули, что министр обороны РФ Андрей Белоусов в четверг, 27 февраля, лично представил этот законопроект на заседании Правительства РФ, где он был одобрен для внесения в Государственную Думу.