Эксперт высказался о смыкании котла под Суджей

На смыкание котла под Суджей может уйти до нескольких дней, сообщил в разговоре с NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

По словам эксперта, это произойдет, если подтвердятся сообщения о том, что российским военным осталось 3,5 километра до окружения украинской группировки под населенным пунктом.

«Котел будет сформирован, только когда будут замкнуты внутренний и внешний фронты окружения, полностью блокируя доступ к этой группировке других украинских частей», — заявил он.

27 февраля Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Никольское Курской области. По словам военкора Александра Коца, занятие Никольского позволяет зайти в тыл группировки ВСУ, обороняющей Малую Локню. Это, в свою очередь, откроет дорогу на Суджу, добавил он.